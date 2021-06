Anzeige

EM 2021 heute: Schweiz - Türkei und Italien - Wales live im TV, Stream, Ticker Showdown für Schweiz und Türkei

Granit Xhaka und die Schweiz kämpfen gegen das EM-Aus © Imago

SID

Bei der EM 2021 stehen am Sonntag in der Gruppe A die nächsten Entscheidungen an. Italien ist schon durch, Für die Schweiz, Wales und die Türkei geht es um alles.

Entscheidungstag in der Gruppe A! Wer kommt neben Italien weiter?

Euro 2021 - der EM-Sonntag im Überblick:

EM 2021: Showdown zwischen Schweiz und Türkei

Gewinnen und hoffen: Für die Schweiz und die Türkei geht es im Gruppenfinale um alles oder nichts, für die beiden Trainer um die Zukunft.

Es sind emotionale Worte, mit denen der angezählte Vladimir Petkovic verzweifelt um Unterstützung in der Schweiz bittet. Es ist eine Entschuldigung, aber auch ein Erklärungsversuch und ein letzter Aufruf zum Zusammenhalt. Fußballspieler hätten "Gefühle, Sorgen, Ängste", seien "genauso verletzlich", schrieb der Nationaltrainer nach turbulenten Turniertagen. ( Alle News & Infos zur EM 2021)

Deshalb brauche es "die Unterstützung von Euch allen. Eure Solidarität. Eure Positivität."

Im Gruppenfinale zwischen der Schweiz und der Türkei geht es am Sonntag (18.00 Uhr) schließlich um alles oder nichts - für die beiden Mannschaften, vor allem aber für Petkovic und seinen türkischen Kollegen Senol Günes. In ihrer Heimat stehen die beiden Trainer nach enttäuschenden Leistungen bei dieser EM heftig in der Kritik. Das Spiel "der letzten Chance" (Petkovic) in Baku wird in vielerlei Hinsicht zum finalen Showdown. ( Spielplan & Ergebnisse der EM 2021)

"Wir werden alles dafür tun, dass wir uns am Sonntagabend alle gemeinsam freuen können", versprach Petkovic in einem eindringlichen Brief in der Zeitung Schweiz am Wochenende. Es gehe darum, "alle unsere Werte und Tugenden auf den Platz bringen: Solidarität, Identifikation, Freude und Respekt. Dann können wir es schaffen". Für den 57-Jährigen dürfte es eng werden, sollte die als "goldene Generation" gefeierte Nati das Achtelfinale verfehlen.

Seit jeher wird Petkovic in der Schweiz kritisch beäugt - weil eine gewaltige Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei den talentierten Eidgenossen um Granit Xhaka und Xherdan Shaqiri klafft.

Es ist eine emotionale Debatte - ähnlich wie in der Türkei. Auch beim kommenden Gegner wackelt der Trainer bedenklich, der Gegenwind ist stark. Dazu klangen die Worte von Günes nach den Niederlagen gegen Italien (0:3) und Wales (0:2) schon sehr nach Abschied. "Wir sind hier mit Träumen gestartet", sagte der 69-Jährige, er sei "verantwortlich für die schlechten Ergebnisse". ( EM-Liveticker)

Dabei waren die Türken vor dem EM-Start hoch gehandelt worden, fielen dann aber umso tiefer - und haben selbst bei einem Sieg nur noch eine Minimalchance auf das Achtelfinale. Die Türkei, schrieb die türkische Zeitung Posta, "die von Kommentatoren vor dem Turnier als Geheimfavorit bezeichnet wurde, blieb so geheim, dass niemand es bemerkte". Sie sei "die schlechteste Mannschaft des Turniers". -

Schweiz gegen Türkei: die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

Schweiz: Sommer - Elvedi, Schär, Akanji - Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez - Shaqiri, Gavranovic, Embolo

Türkei: Cakir - Celik, Demiral, Söyüncü, Meras - Okay, Calhanoglu, Ozan Tufan - Karaman, Cengiz Ünder - Burak Yilmaz

So können Sie Schweiz - Türkei live im TV & Stream verfolgen

TV: -

Stream: MagentaTV

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Italien will Gruppensieg - Wales einfach nur weiterkommen

Giorgio Chiellini hat in seiner bewegten Karriere schon viel erlebt. Aber so eine Nazionale? Die sich als verschworene Einheit präsentiert und begeisternden Offensivfußball zeigt - das ist auch für den 36 Jahre alten Kapitän der Italiener ein neues Gefühl.

"Diese Mannschaft wächst von Spiel zu Spiel. Wir haben einen Enthusiasmus, der uns die Dinge ohne Mühe meistern lässt. Wir haben viel positive Energie", schwärmte der italienische Abwehrspieler von Juventus Turin vor dem Gruppenfinale am Sonntag (18.00 Uhr) in Rom gegen den bislang überraschend starken Underdog Wales. ( Tabelle & Gruppen der EM 2021)

Die Azzurri streben nach den beiden überzeugenden 3:0-Siegen gegen die Türkei und die Schweiz nach dem Gruppensieg. Es soll aber nur eine Zwischenstation auf dem Weg zum ersten EM-Titel seit 1968 sein. Längst ist dies keine Träumerei der fußballverrückten Tifosi mehr - Italien zählt drei Jahre nach der verpassten WM bei vielen Experten zum engsten Favoritenkreis.

Klangvolle Namen wie Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro, Francesco Totti oder Alessandro Del Piero, die der Squadra Azzurra bei ihrem WM-Triumph 2006 goldenen Glanz verliehen, hat die aktuelle Nazionale zwar nicht zu bieten. Aber Spieler wie Manuel Locatelli, Domenico Berardi oder Nicola Barella tragen das neue Italien.

Da ist es auch beinahe egal, wenn ein Chiellini gegen Wales wegen muskulärer Probleme passen muss. Dann schließt eben Francesco Acerbi die Lücke in der Viererkette. ( Die Statistiken der EM 2021)

Während Italien bereits die K.o.-Runde erreicht hat, muss Wales um Superstar Gareth Bale noch zittern. Doch mit vier Punkten besitzen die Dragons eine "brillante Ausgangslage", meinte Aaron Ramsey mit Blick auf die Kontrahenten Schweiz (ein Punkt) und Türkei (0). Möglicherweise reicht sogar eine Niederlage für das Achtelfinale.

Italien gegen Wales: die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

Italien: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli (Verratti) - Chiesa, Belotti, Berardi

Wales: Ward - Connor Roberts, Mepham, Rodon, Ben Davies - Allen - Morrell, Ramsey - Bale, Moore, James

So können Sie Italien - Schweiz live im TV & Stream verfolgen: