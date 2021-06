Kanu-Slalom: Funk wird Zweite beim Heim-Weltcup

Frankfurt am Main (SID) - Kajak-Spezialistin Ricarda Funk (Bad Kreuznach) hat beim letzten Slalom-Weltcup vor den Olympischen Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) einen starken Eindruck hinterlassen. Beim Heimrennen in Markkleeberg fuhr die 29-Jährige auf den zweiten Platz. Elena Apel (Augsburg), die nicht in Tokio am Start ist, belegte zudem Rang drei.