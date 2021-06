EM 2021: Gosens-Gala! Deutschland mit Spektakel-Sieg gegen Portugal

Ronaldo (15.) brachte die Portugiesen nach einem perfekten Konter im Anschluss an eine deutsche Ecke zwar in Führung, gleich zwei Eigentore durch Rúben Dias (35.) und Dortmunds Raphael Guerreiro (39.) drehten die Partie jedoch noch vor der Pause zugunsten des DFB-Teams. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Gosens krönt Gala gegen Portugal mit Tor

Löw hatte die identische Elf aufgeboten, die bereits gegen Frankreich begonnen hatte. Er habe tatsächlich "nicht so sehr" nachgedacht über seine Aufstellung gegen den Europameister, verriet der Bundestrainer vor dem Anpfiff in der ARD . Es gehe für seine Auserwählten nur darum, es besser zu machen: "Wir sind auf der Suche nach der goldenen Mitte."

Cristiano Ronaldo schockt DFB-Elf

Abgesehen von den Gegentoren überzeugte die deutsche Mannschaft in nahezu jeder Hinsicht - vor allem aber in der Offensive, in der auch Müller als Antreiber, Kämpfer und Vorbereiter zu gefallen wusste. Er leitete die Treffer von Havertz und Gosens mit Pässen auf die direkten Vorlagengeber Gosens und Kimmich ein. Danach sangen die deutschen Zuschauer "Oh, wie ist das schön" - auch wenn Jota verkürzte.