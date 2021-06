Formel 1: Max Verstappen im 3. Frankreich-Training klar vorn

Hamilton schwächelt nach Chassis-Tausch

Schon im Freitagstraining schien Hamilton mit dem neuen Chassis zu haden: "Irgendwas stimmt mit dem Auto nicht, Mann", übermittelte er per Funk - während Bottas zufrieden war: "Schwer zu sagen, ob es am Chassis oder an den Bedingungen liegt, aber es fühlt sich deutlich besser an als vor zwei Wochen." Mercedes-Boss Toto Wolff mochte Hamiltons neues Chassis am Freitag nicht als Erklärung für Hamiltons Probleme gelten lassen: "Es ist das gleiche, das in Monaco hervorragend funktioniert hat", sagte er bei Sky.