2. Bundesliga: Dresden trennt sich von Kusej

Zweitliga-Aufsteiger Dynamo Dresden hat am Samstag die Trennung vom tschechischen Mittelstürmer Vasil Kusej bekannt gegeben. Der 21-Jährige spiele in den Planungen der Sachsen keine Rolle mehr und sei vom Training freigestellt worden, teilte Dynamo via Twitter mit.