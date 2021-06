Nationalmannschaft: Miroslav Klose vor dem Teamhotel des DFB-Teams gesichtet

Ex-Nationalstürmer Miroslav Klose tauchte am Freitagabend vor dem DFB-Teamhotel in München auf. SPORT1 verrät den Grund seines überraschenden Aufenthalts.

Rund 30 Fans haben sich am Freitagabend verwundert die Augen gerieben, als der frühere Weltklasse-Stürmer Miroslav Klose in einem lachsfarbenen Polo-Shirt und mit grauer Maske im Gesicht um 19.18 Uhr aus dem Teamhotel der deutschen Mannschaft am Englischen Garten in München lief. "Das ist doch der Miro", sagte ein Anhänger.