EM 2021: Modus und Regeln in den Gruppen - wer kommt wie weiter?

Und überhaupt: Wie funktioniert eigentlich dieser ganze Gruppenmodus? Was hat es mit den Dritten auf sich - und wer von denen wird es am Ende sein, der im Achtelfinale spielen darf?

Der Modus

Es gibt sechs Gruppen à vier Mannschaften. Die ersten beiden aus jeder Gruppe sind sicher weiter. Die besten vier auf Rang drei - aus allen Gruppen - ziehen ebenfalls in die nächste Runde ein.

So weit, so einfach. Doch wie wird die Tabellenkonstellation ermittelt? Folgende Punkte sieht das Reglement vor - in der Wichtigkeit absteigend von oben nach unten.