Thiago über Lewandowski: "Man kann jeden Spieler der Welt stoppen"

Warum das so ist? "Weil er weiter übt, seine Technik poliert, weil er alles, was er nicht so gut macht, zu verbessern versucht. Und er ist ein geborener Siegertyp. Er ist ein Profi 'wie die Krone einer Tanne', wie man in Spanien sagt", begründete der 30-jährige Thiago, derzeit in Diensten des FC Liverpool.