Olympia: Tokio streicht Public Viewing

In der japanischen Hauptstadt Tokio wird es während der Olympischen Spiele anders als ursprünglich geplant keine Public-Viewing-Events geben.

In der japanischen Hauptstadt Tokio wird es während der Olympischen Spiele (23. Juli bis 8. August) anders als ursprünglich geplant keine Public-Viewing-Events geben. Das gab Gouverneurin Yuriko Koike am Samstag bekannt. Damit soll das Risiko von Coronavirus-Infektionen minimiert werden.

"Wir haben uns entschlossen, diese Events zu streichen", sagte Koike nach einem Treffen mit Premierminister Yoshihide Suga. Eigentlich waren sechs Public-Viewing-Bereiche in verschiedenen Teilen der Stadt vorgesehen. Einige der Einrichtungen sollen nun in Impfzentren umgewandelt werden, die Impfkampagne in Japan läuft nur schleppend.