Volz kritisiert Three Lions: Nicht viele erfreuliche Momente

Der ehemalige England-Profi Moritz Volz (38) war enttäuscht von der Vorstellung der englischen Fußball-Nationalmannschaft bei der "Battle of Britain" gegen Schottland (0:0) am Freitag in der EM-Endrunde in London. "Gerade, wenn man das Spiel der Engländer angeschaut hat und mit den Erwartungen, die man hatte, waren da eher nicht so viele Momente, über die man sich freut", äußerte der Ex-Arsenal-Spieler bei MagentaTV.