ZDF: 8,28 Millionen sehen "Battle of Britain"

Die Partie zwischen England und Schottland bei der Fußball-EM haben am Freitag im ZDF im Schnitt 8,28 Millionen Zuschauer verfolgt.

Die "Battle of Britain" zwischen England und Schottland (0:0) bei der Fußball-EM haben am Freitag in der Liveübertragung im ZDF im Schnitt 8,28 Millionen Zuschauer verfolgt. Der Marktanteil belief sich auf 34,0 Prozent. Die Begegnung fand im Londoner Wembley-Stadion statt.