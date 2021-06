Olympiasieger Jansrud plant Karriereende 2022

Ski-Olympiasieger Kjetil Jansrud möchte seine erfolgreiche Karriere nach den Winterspielen 2022 in Peking beenden.

Ski-Olympiasieger Kjetil Jansrud möchte seine erfolgreiche Karriere nach den Winterspielen 2022 in Peking beenden. "Ich gehe davon aus, dass das meine letzte Saison sein wird", sagte der 35-Jährige der norwegischen Tageszeitung Verdens Gang.

Seine letzten Rennen plant der Goldmedaillengewinner im Super-G von 2014 in seinem "Wohnzimmer" in Kvitfjell im März. Ein kleines Hintertürchen ließ er sich aber offen. "Wenn es plötzlich richtig gut läuft, kann es sein, dass man denkt: Verdammt noch mal, was soll's, ich hänge ein Jahr dran." Sein Plan sei aber, 2022 aufzuhören.