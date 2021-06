Effenberg fordert: Mittelstürmer ausbilden!

Stefan Effenberg fordert ein Umdenken in der Nachwuchsschulung und will wieder verstärkt klassische Mittelstürmer "ausbilden".

Der 35-malige Fußball-Nationalspieler Stefan Effenberg fordert ein Umdenken in der Nachwuchsschulung und will wieder verstärkt klassische Mittelstürmer "ausbilden". In seiner Kolumne im Nachrichtenportal t-online schrieb der 52-Jährige: "Wir brauchen wieder Spieler wie Miro Klose oder die zahlreichen Topstürmer in den Neunzigern."