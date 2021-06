Copa América: Lionel Messi führt Argentinien gegen Uruguay zum Sieg

Lionel Messi präsentierte sich in Topform © Imago

Lionel Messi präsentiert sich im Duell mit Uruguay bei der Copa América in Topform. Der Superstar bereitet unter anderem den einzigen Treffer des Spiels vor.

Uruguay konnte den 33-Jährigen meist nur per Foul stoppen, auch beim Tor durch Guido Rodríguez war er schlicht unaufhaltsam. In der 13. Minute hatte sich Messi auf dem linken Flügels spielend leicht gegen seinen Gegenspieler durchgesetzt, die butterweiche Flanke setzte Rodríguez (spielt Betis Sevilla im defensiven Mittelfeld) an den Innenpfosten.