NBA: Terance Mann führt LA Clippers in Conference Finals

Die Los Angeles Clippers stehen erstmals in den Conference Finals. Zum Held wird ein Ersatzmann. Die Philadelphia 76 machen es im Osten noch einmal spannend.

Was für eine Leistungsexplosion von Terance Mann!

Der 24 Jahre alte Ersatz für den weiterhin am Knie verletzten Superstar Kahwi Leonard erzielte beim 131:119-Sieg gegen die Utah Jazz bärenstarke 39 Punkte und führte die LA Clippers zum ersten Mal in der NBA-Geschichte in die Conference Finals.