AEW Dynamite: MMA-Match bei Wrestling-Show endet im Chaos

WWE-Rivale AEW inszeniert bei der TV-Show Dynamite einen MMA-Kampf zwischen Jake Hager und Wardlow - der in einer Massenprügelei mündet.

Der frühere WWE World Champion Jake Hager (Jack Swagger) ist seit einigen Jahren auch als echter MMA-Kämpfer aktiv - nun hat er seine Fähigkeiten in diesem Bereich auch bei der Wrestling-Promotion AEW gezeigt.

Das Ende jedoch lief klar nach Wrestling-Logik - und artete zu einer chaotischen Fortsetzung der großen Fehde zwischen Chris Jerichos Inner Circle, dem Hager angehört, und dem Pinnacle um Wardlows Boss MJF aus.

MJF schlägt an Parkinson erkrankten Dean Malenko nieder

Nachdem Hager seinen Kampf gegen Wardlow mit einem Aufgabegriff durch Kampfrichterentscheid gewann, bot Hager Wardlow einen Handschlag an, um die respektable Vorstellung seines Gegners zu würdigen.

Die Geste endete jedoch damit, dass Wardlows Partner Shawn Spears auf Hager losging und die übliche Massenprügelei losging. Supertalent MJF (Maxwell Jacob Friedman) unterstrich seine finstere Einstellung dabei einmal mehr am meisten, als er den an Parkinson erkrankten Jericho-Weggefährten Dean Malenko niederschlug, als der in seiner Funktion als AEW-Offizieller für Ordnung zu sorgen versuchte.