FC Bayern München: Karl-Heinz Rummenigge schreibt Abschiedsbrief an Fans

Zum Abschied hat sich Rummenigge auch direkt an die Fans gewandt. "47 Jahre nachdem ich als 18-jähriger Nachwuchsfußballer zum ersten Mal auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße gestanden bin, bin ich in Zukunft quasi hauptberuflich Fan dieses wunderbaren und niemals langweiligen Klubs", schrieb Rummenigge in einem Brief, der per Mail an Fanklubmitglieder verschickt wurde.