EM-Tipps heute am 20.06.2021: Italien - Wales / Schweiz - Türkei

EM-Tipps heute am 20. Juni 2021: Prognosen und Wetten

Ganz Italien freut sich auf den dritten Auftritt seiner Nationalmannschaft am Sonntag in Rom gegen Wales. ( EM 2021: Italien - Wales, Sonntag ab 18.00 Uhr im SPORT1 -Liveticker )

Zum 29. Mal in Folge blieb Italien gegen die Schweiz ungeschlagen. In beeindruckender Art und Weise unterstrich die Squadra Azzurra ihren Anspruch als Turnierfavorit bei der Europameisterschaft 2021.

Steht bei Italien wieder die Null gegen Wales?

Reicht Wales' Kämpferherz gegen Italien?

Dabei hatte Gareth Bale sogar noch einen Elfmeter über das Tor gejagt. Auch Aaron Ramsey hätte seinem Führungstor noch weitere Treffer folgen lassen können. Die Defensive der Waliser war wie so oft unüberwindbar. In sieben der letzten 12 Länderspiele blieb Wales ohne Gegentor.

Wett-Tipps zum Spiel Italien - Wales

Nach den ersten Auftritten der Italiener erwartet man wahrscheinlich einen weiteren klaren Sieg. Allerdings ist die Quote für einen reinen Italien-Sieg zu niedrig. Wer Italien auch gegen Wales einen klaren Sieg zutraut, findet gefallen an einer Wette auf Italien mit Asian Handicap -1.5. Die Wette ist gewonnen, wenn Italien mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnt. Dafür gibt es eine Wettquote von rund 2.60.

EM-Tipps: Letzte Chance aufs Achtelfinale für Schweiz und Türkei

Die Schweiz ließ sich beim 1:1 gegen Wales noch den sicher geglaubten Sieg nehmen und war beim 0:3 gegen Italien chancenlos. Ein Unentschieden dürfte für beide zu wenig sein. Dann hätte die Schweiz auch nur zwei Punkte und müsste darauf hoffen, dass in den anderen Gruppen zwei Gruppendritte noch schlechter abschneiden. Das ist zwar möglich, aber davon auszugehen wäre unter der Würde der Schweizer, die mit vielen Bundesliga-Spielern in Baku Favorit gegen die Türkei sind.

Die Türken enttäuschten bei beiden Spielen gegen Italien (0:3) und Wales (0:2). Kein Tor, kaum Torchancen und noch viel mehr mögliche Gegentore. Schon gegen Wales kündigte Sturm-Hoffnung Burak Yilmaz an, dass die türkische Nationalmannschaft zeigen wird, was in ihr steckt. Wenn das alles war, dürfte es auch gegen die Schweiz nicht zu einem Sieg reichen. (Ergebnisse und Spielplan der EM)

Wett-Tipps heute: Schweiz - Türkei

Die Wettanbieter sehen die Schweiz mit einer Wettquote von rund 1.70 als Favorit in diesem Spiel. Eine Wette auf einen Schweizer Sieg hätte bei dieser Quote auch keinen Wert (Value), wenn die Schweizer Spieler sich zuvor in der Form ihres Lebens gezeigt hätten.