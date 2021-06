Basketball, DBB: Schröder ab Montag bei der Nationalmannschaft

Dennis Schröder stößt am Montag zur deutschen Nationalmannschaft und wird die Vorbereitung auf das Olympia-Qualifikationsturnier in Split aufnehmen.

Dennis Schröder stößt am Montag zur deutschen Basketball-Nationalmannschaft und wird die Vorbereitung auf das Olympia-Qualifikationsturnier in Split/Kroatien (29. Juni bis 4. Juli) aufnehmen. Das bestätigte Armin Andres, Vizepräsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB), am Freitag am Rande des Supercups in Hamburg.