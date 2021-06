Duell gegen Schottland: Sancho in Englands Kader

Sancho steht gegen Schottland im Kader der Three Lions © AFP/SID/JUSTIN TALLIS

Borussia Dortmunds Überflieger Jadon Sancho steht in der Battle of Britain gegen Schottland im Kader der englischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 21-Jährige, der beim EM-Auftakt gegen Kroatien (1:0) nicht berücksichtigt wurde, gehört aber nicht zur Startelf, die Englands Teammanager Gareth Southgate am Freitagabend (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) auf den Rasen im Wembley-Stadion schickt.