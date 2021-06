Formel 1: Qualifying Le Castellet mit Hamilton live im TV, Stream, Ticker

Lewis Hamilton will die Pole in Le Castellet © Imago

Verstappen mit Bestzeit - Vettel fliegt ab

Red-Bull-Star Max Verstappen setzte in 1:32,872 Minuten die Tagesbestzeit in Le Castellet. Bottas, der um seine Zukunft bei Mercedes kämpft , folgte bei bestem südfranzösischen Sommerwetter mit lediglich 0,008 Sekunden Rückstand. Der Finne war bei seinem besten Versuch allerdings mit einer härteren und damit langsameren Reifenmischung unterwegs als der Niederländer.

Vettel, vor zwei Wochen in Baku noch starker Zweiter, hatte größere Probleme. In der ersten Einheit am Mittag flog er ab. In der zweiten Trainingsstunde kam der Heppenheimer nicht über Rang 15 hinaus und hatte 1,575 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Haas-Pilot Mick Schumacher kam auf Rang 19 (+2,640).