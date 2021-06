WWE: Vollstreckerin von Eva Marie wird "Doudrop" heißen

Doudrop bei WWE bisher bekannt als Piper Niven

Bei RAW wurde Nivens Vorgeschichte in der WWE-Welt ignoriert, das Kommentatorenteam tat, als ob es den "Mystery Friend" von Eva Marie nicht kennen würde. Niven trat auch in einem neuen Look mit bunten Zöpfen an, der an Bertha Faye erinnerte - die Rolle, in der die 2001 verstorbene Rhonda Singh in den Neunzigern als Rivalin von Damenchampion Alundra Blayze und Liebhaberin ihres schmächtigen Managers Harvey Wippleman antrat.