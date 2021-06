EM 2021: Renato Sanches kehrt gegen DFB-Team nach München zurück

Alle wollten Sanches

35 Millionen Euro ließen sich die Bayern den Wunderknaben kosten, plus Bonuszahlungen im Falle des Erfolgs. Die Latte war hochgelegt, zu hoch, wie sich in der Folge herausstellen sollte.

Um beim Hochsprung-Bild zu bleiben: Sanches riss die Latte. Ein Jahr wurde er zu Swansea City in die Premier League ausgeliehen und auch dort lief es nicht für den Portugiesen, der in einem ärmlichen Vorort von Lissabon aufgewachsen war.

Doch Sanches stünde heute nicht im portugiesischen Kader für die EM, wenn danach nichts mehr passiert wäre. Der dynamische Mittelfeldspieler mit der Rasta-Frisur wurde 2019 von den Bayern erlöst und an OSC Lille in Frankreich verkauft - und genau dort sollte sein Stern wieder aufgehen.

Langsam, aber sicher kämpfte sich Sanches in die Mannschaft, wurde zum Anführer - und holte in der vergangenen Saison sogar die Meisterschaft vor Paris Saint-Germain; ein neuerlicher Triumph für den 23-Jährigen, an dem er ebenso kräftig mitgewirkt hatte wie 2016 am Triumph der Portugiesen in Frankreich.