EM 2021: Boris Johnson äußert sich zu UEFA-Umzugsplänen beim Finale

Umzugspläne: Boris Johnson will mit der UEFA sprechen © AFP/POOL/SID/BEN STANSALL

Der britische Premierminister Boris Johnson will sich von der UEFA durch Pläne, England die EM-Finalspiele zu entziehen, nicht unter Druck setzen lassen. "Wir werden alles tun, was notwendig ist, um das Land vor COVID zu schützen", sagte Johnson am Freitag: "Das wird unsere Priorität sein."