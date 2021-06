EM 2021: England - Schottland 0:0 - 25. Remis im Battle of Britain

Der Rechtsverteidiger wurde mustergültig per Flanke von Kieran Tierney in Szene gesetzt. Bei seinem Schuss ins lange Eck fand er aber in Pickford seinen Meister.

England kommt furios aus der Kabine

Für den großen Aufreger in Hälfte zwei sorgte allerdings Sterling in der 79. Minute. Im Laufduell mit Robertson ging der englische Stürmer zu Boden. Robertson hatte ihn leicht am Fuß berührt, Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz (Spanien) sah in dieser Situation allerdings keine elfmeterwürdige Aktion und entschied auf Weiterspielen.