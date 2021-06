EM 2021: Schweden schlägt Slowakei - Forsberg mit Elfmetertor

Die schwedische Nationalmannschaft ringt die Slowakei in einem intensiven Spiel nieder und erobert die Tabellenführung. Emil Forsberg trifft entscheidend.

Sprung an die Spitze!

Dank eines knappen 1:0-Siegs über die Slowakei hat die schwedische Nationalmannschaft Platz eins in der Gruppe E erobert. Einen Punkt dahinter stehen jetzt die Slowaken. Spanien (3.) und Polen (4.) duellieren sich am Samstagabend. (Ergebnisse und Spielplan der EM)

Das entscheidende Tor für die Schweden erzielte Emil Forsberg. Der Leipziger traf vor 20.000 Zuschauern in der 77. Minute per Foulelfmeter. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Schweden nehmen Kurs aufs Achtelfinale

"Das fühlt sich absolut unglaublich an", sagte der Matchwinner nach der Partie. "Ich bin extrem glücklich."

Kaum Aktionen in der Offensive

Anderssons Ansage fruchtete aber nur zum Teil. Gegen Spanien war sein Team kaum einmal an den Ball gekommen, zumindest das änderte sich nun von Beginn an. Allerdings war von einem Offensivspektakel erneut wenig zu sehen. Das lag auch an den Slowaken, die kaum einmal ins Risiko gingen.