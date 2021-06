Doppeltes Olympia-Aus: Manyonga vier Jahre gesperrt

Der frühere Weitsprung-Weltmeister Luvo Manyonga (30) ist wegen Verstößen gegen die Meldeauflagen für vier Jahre gesperrt worden, damit verpasst der Südafrikaner die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) und Paris 2024. Die Sperre beginnt rückwirkend am 23. Dezember 2020 und endet am 22. Dezember 2024.

Danach stieß er sportlich in die Weltklasse vor. 2016 gewann er bei den Olympischen Spielen in Rio Silber, ein Jahr später bei der WM in London Gold. Seine Bestleistung steht bei 8,65 m. 2019 wurde Manyonga in Doha nur WM-Vierter.