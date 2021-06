EM 2021: Spanien gegen Polen laut Enrique mit Morata gegen Polen

Spaniens Nationaltrainer Luis Enrique setzt im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Polen am Samstag weiter auf seinen in der Kritik stehenden Stürmer Alvaro Morata.

"Er wird von Beginn an spielen. Ich will, dass er uns weiter im Angriff und in der Abwehr hilft. Morgen spielen wir mit Morata und zehn weiteren Spielern", sagte Enrique dem spanischen Sender Tele5 am Freitag.