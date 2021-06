Nationalmannschaft: Bierhoff: Flick wird laut Bierhoff "vieles anders machen"

Bierhoff glaubt an eine erfolgreiche Zukunft unter Flick © AFP/SID/RONNY HARTMANN

Bierhoff: Flick von Anfang an Wunschkandidat

Der Nachfolger von Joachim Löw werde die DFB-Auswahl "nicht neu erfinden, aber er wird vieles anders machen. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit ihm einen großen Schritt an die Weltspitze schaffen können", betonte Bierhoff.

Flick (56) wird seinen früheren Chef Löw (61) nach der EM ablösen. Für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) werde es ein "Neustart mit einem vertrauten Gesicht", sagte Bierhoff. Flick war "von Anfang an unser Wunschkandidat. Und trotz einiger Unkenrufe war für ihn der DFB die erste Wahl, weil er weiß, was er an uns hat und dass er auch auf mich persönlich zählen kann".