DOSB: Freitag behält sich Klage gegen Chef Hörmann vor

Im Mittelpunkt steht eine Ehrenklärung des DOSB-Präsidiums für seinen Präsidenten Hörmann, dem zuvor in einem anonymen Brief mangelhaftes Führungsverhalten ("Kultur der Angst") vorgeworfen war. Unter der gemeinsam Erklärung waren die Namen aller sieben Präsidiumsmitglieder aufgeführt worden. Dies geschah allerdings gegen den Willen von Athletenvertreter Jonathan Koch, der sich davon öffentlich distanziert hatte.

In einer Rede Hörmanns am Samstagabend vor Vertretern der Spitzenverbände erklärte dieser, Koch habe den "Beschlusslagen mehrfach in Sitzungen zugestimmt", er sei dann aber "aus dem Verein Athleten Deutschland und dem Sportausschuss unter Druck gesetzt" worden, "sich von diesen Beschlüssen zu distanzieren". Ein Mitschnitt der entsprechenden Hörmann-Aussagen liegt der ARD vor.