Valorant: Sheriff Weapon Guide - Lohnt sich die Pistole?

Die Sheriff - Was kann die Pistole wirklich? © Riot Games

Die Sheriff ist eine umstrittene Waffe in Valorant. Sie ist relativ teuer, hat dafür aber ordentlich Schaden und kann one-shotten. Wann lohnt sie sich und wann nicht?

Außer den schweren Waffen wie den Rifles, Sniper-Gewehren oder SMGs gibt es in Valorant noch eine Waffenkategorie, der eher die handlicheren Modelle zuzuordnen sind. Der Revolver „Sheriff“ gehört dazu. Ist die Waffe nur etwas für Eco-Runden? Oder solltet ihr lieber ganz auf sie verzichten?

Valorant: Sheriff Stats

Die Sheriff hat unter den Pistolen einen Sonderstatus. Das liegt vor allem an ihrem massiven Schaden. Auf 0-30 Meter verursacht ihr 159 (Kopf)/55 (Körper)/46 (Beine) Schaden und über 30 Meter 145/50/42. Es gibt also zwar einen Schadensabfall, aber Kopfschüsse sind zumindest unter 30 Meter immer tödlich. Für eine kleine Pistole ist das gar keine so schlechte Bilanz.