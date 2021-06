EM 2021: Kevin De Bruyne - "König von Belgien" nach Dänemark-Sieg

C. Mallmann

Am Ende stand er ganz bescheiden da und winkte den Zuschauern.

Kevin De Bruyne wusste, dass es an diesem Donnerstagabend nicht um ihn gegangen war - dabei hatte sich in den Minuten zuvor sprichwörtlich alles um ihn gedreht: die ganze Mannschaft, alle Spieler, die wie Bienen um ihre Königin gekreist waren.

Nur dass es sich in diesem Fall um einen König handelt. Den "König der Belgier", wie Het Laatste Nieuws im eigenen Land getitelt hatte.

De Bruyne von Presse und Experten gefeiert

Dass diese Meisterwerke so glücken konnten, ist verwunderlich genug. Erst am 29. Mai hatte sich De Bruyne im Finale der Champions League jene schweren Gesichtsverletzungen zugezogen. Ganz Belgien hatte um seinen Superstar gebangt, vielleicht schon in stiller Erwartung, dass der 29-Jährige nicht rechtzeitig auf Top-Niveau kommen würde.