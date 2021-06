EM 2021 heute: Frankreich, Spanien - Polen live im TV, Stream, Ticker

Frankreich will gegen Ungarn das Achtelfinale der EM klar machen. Schweden und Spanien stehen sich im Duell der Wirkungslosen gegenüber.

Explodiert Frankreichs Wundersturm gegen Ungarn?

Das französische Sturm-Triumvirat aus Kylian Mbappe, Karim Benzema und Antoine Griezmann, hat beim 1:0 gegen Deutschland geliefert, aber noch nicht ganz so hell gestrahlt wie erwartet. Zwei von ihnen trafen, doch die Tore von Mbappe und Benzema zählten nicht.

Schön waren sie aber herausgespielt, besonders Mbappé zeigte, was von ihm im Turnierverlauf zu erwarten ist. In Budapest böte sich die perfekte Bühne für die erste große Sternstunde des französischen Wunderangriffs. ( Alle News & Infos zur EM 2021 )

Schließlich wird die Puskas-Arena wird wieder kochen, so viel ist sicher. Gegen Portugal zum Auftakt waren bereits 55.662 Zuschauer gekommen - Ähnliches ist auch am Samstag zu erwarten. Es sind weiterhin 100 Prozent Auslastung erlaubt, komplett ausgeschöpft wurde die Kapazität beim ersten Spiel noch nicht. Trotzdem brannte die Luft.

Frankreichs Kingsley Coman soll wieder mit von der Partie sein. Der Flügelspieler von Bayern München war am Donnerstag abgereist, um bei der Geburt seines Kindes dabei zu sein. Frankreichs Verband und die UEFA gaben grünes Licht. Lange wird Coman aber nicht bei der Familie verweilen, er soll bis zum Spiel am Samstag wieder zur Mannschaft stoßen. Gegen Deutschland hatte der 25-Jährige nicht zum Spieltagskader gehört. ( EM-Liveticker )

So können Sie Ungarn - Frankreich live im TV & Stream verfolgen

EM 2021: Spanien und Polen brauchen Sieg

Ein Ex-Weltmeister, der nicht trifft, gegen einen Weltfußballer, der nicht trifft: Das Duell zwischen Spanien und Polen verkommt zum Abschluss des zweiten EM-Gruppenspieltags bereits zu einem Krisengipfel. "Wir haben uns in eine schwierige Situation gebracht", räumte Polens Starstürmer Robert Lewandowski vor dem Duell am Samstagabend (21.00 Uhr) in Sevilla ein.