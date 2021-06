Tour ohne Degenkolb - Greipel, Kluge und Zabel dabei

Degenkolb, der 2018 seinen bislang einzigen Tour-Etappensieg holte und im Vorjahr nach einem Sturz auf der ersten Etappe aufgeben musste, reagierte enttäuscht: "Gerade nach dem so unglücklichen, verletzungsbedingten Aus im letzten Jahr war meine ganze Vorbereitung darauf ausgerichtet, Revanche zu nehmen", sagte er in einem Statement: "Umso trauriger bin ich darüber, die Chance dafür zumindest in diesem Jahr zu verpassen."