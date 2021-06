EM 2021: Portugal - Deutschland heute live im TV, Stream, Ticker

Mit einem Sieg im Schlüsselspiel will der Bundestrainer das schlingernde Nationalmannschafts-Schiff wieder auf Kurs EM-Achtelfinale bringen. "Es ist nichts passiert. Wir können noch alles geradebiegen", sagte Löw fast beschwörend mit Blick auf das heiße Duell gegen den Titelverteidiger um Superstar Cristiano Ronaldo.

So können Sie Portugal - Deutschland live im TV & Stream verfolgen:

TV: Die ARD zeigt am Samstag alle drei Spiele der EM 2021 live. Los geht es um 13:50 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel zwischen Deutschlands Gruppengegnern Ungarn - Frankreich ehe es um 15:00 Uhr angepfiffen wird. Im Anschluss dreht sich alles um das vorentscheidende Spiel des DFB-Teams gegen Portugal. Als Experte wird wieder Bastian Schweinsteiger im Einsatz sein. Als drittes Spiel des Tages wird auch Spanien gegen Polen live in der ARD zu sehen sein.

Stream: Das Deuschland-Spiel wird sowohl bei der ARD als auch bei MagentaTV als Livestream zur Verfügung stehen.

Liveticker: SPORT1 begleitet alle Spiele wie gewohnt im EM-Liveticker auf SPORT1.de und in der SPORT1-App