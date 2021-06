Giffey verlässt Alba - Wechsel nach Kaunas

Nationalspieler Niels Giffey verlässt nach sieben Jahren Basketballmeister Alba Berlin und wechselt zu Zalgiris Kaunas. Das gab der litauische Spitzenklub am Freitag bekannt. Man habe sich mit Giffey auf ein "1+1" geeinigt, also einen Einjahresvertrag mit Option auf eine weitere Spielzeit.

"Ich bin sehr begeistert, dass ich in der nächsten Saison bei euch Jungs spiele. Wir sehen uns", sagte Giffey in einer Videobotschaft. In Kaunas ist der Deutsche Martin Schiller seit dem Vorjahr Trainer.