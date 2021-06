Vielseitigkeits-DM: Olympiasieger Jung nach Dressur vorn

Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung aus Horb hat nach der Dressur bei der deutschen Meisterschaft im Vielseitigkeitsreiten in Luhmühlen die Spitze übernommen. Auf seinem Paradepferd Chipmunk geht der 38-Jährige somit als Führender in die Geländeprüfung am Samstag (13.00 Uhr/N3)