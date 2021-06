Kohlschreiber verpasst Halbfinale von Halle

Philipp Kohlschreiber hat in seinem ersten Viertelfinale auf der ATP-Tour seit zwei Jahren eine Überraschung verpasst: Der 37 Jahre alte Tennisprofi verlor in Halle/Westfalen gegen den 14 Jahre jüngeren Russen Andrej Rublew 6:7 (4:7), 2:6. Damit muss der Routinier weiter auf sein siebtes Halbfinale bei dem Rasenturnier warten.

Bei Temperaturen von knapp über 30 Grad verwandelte der an Nummer vier gesetzte Rublew nach 1:21 Stunden seinen ersten Matchball. Zuletzt hatte Kohlschreiber im Mai 2019 beim Heimspiel in München unter den letzten Acht eines ATP-Turniers gestanden. Schon zuletzt bei den French Open in Paris überzeugte er mit seinem Drittrundeneinzug. Am Rasen-Höhepunkt in Wimbledon (ab 28. Juni) wird er bereits zum 16. Mal teilnehmen.