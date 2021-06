Siebenkämpferin Schäfer muss für Ratingen passen

Schäfer kann in Ratingen nicht an den Start gehen © AFP/SID/JOHANNES EISELE

Einen Tag vor dem Auftakt am Samstag hat die frühere Siebenkampf-Vizeweltmeisterin Carolin Schäfer ihren Start beim Mehrkampf-Meeting der Leichtathleten in Ratingen absagen müssen. Die 29-Jährige wollte eigentlich ihren Leistungsnachweis für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) erbringen. Hierfür wären 6250 Punkte nötig gewesen. Hinter ihrem Start in Japan steht damit ein großes Fragezeichen.