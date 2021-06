Cody Simpson: Ex-Freund von Miley Cyrus verpasst Olympia

Cody Simpson wollte mit nur fünf Monaten Training die Qualifikation im Schwimmen für Olympia in Tokio schaffen.

Der Popstar schaffte fast das nahezu Unmögliche. Er trat bei den Trials in Australien an und verpasste das Ticket nur knapp.

In Adelaide kam er bei den 100 Meter Schmetterling in dem Ausscheidungsrennen als Letzter in einer Zeit von 52,94 Sekunden ins Ziel. Er hätte jedoch nach 51,70 Sekunden anschlagen müssen.