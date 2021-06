Anzeige

EM 2021: Hugo Almeida spricht bei SPORT1 über Deutschland - Portugal Almeida: "Portugal mental stärker"

Die DFB-Auswahl steht gegen Portugal im zweiten Gruppenspiel bereits gehörig unter Druck. Vor dem Duell spricht SPORT1 mit Hugo Almeida, der an seine Landsleute glaubt.

Nach dem 0:1 gegen Frankreich steht die deutsche Nationalmannschaft im zweiten Gruppenspiel der Europameisterschaft gegen Portugal (EM 2021: Portugal gegen Deutschland, 18 Uhr im SPORT1-LIVETICKER) schon unter Druck. Hugo Almeida mag solche Duelle. Der 37-Jährige war in seiner Kariere oft ein Heißsporn. Seine beste Zeit hatte der Portugiese zwischen 2006 und 2010 im Trikot von Werder Bremen. In der Rückrunde der Saison 2015/2016 spielte er bei Hannover 96.

Für sein Land durchlief Almeida seit 2001 alle U-Mannschaften. Von 2004 bis 2015 trug er das Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft. Vor dem zweiten Gruppenspiel seiner Portugiesen gegen die DFB-Elf am Samstag spricht Almeida im SPORT1-Interview über das Duell.

SPORT1: Herr Almeida, Sie haben 2020 Ihre Karriere beendet. Was machen Sie gerade?

Hugo Almeida: Ich lebe in Coimbra (Stadt in Portugal, d. Red.) und arbeite als Trainer an der Akadamie für alle Spieler unter 23. Ich mache gerade den Trainerschein, um die nächste Ebene des Coachings zu erreichen. In diesem Sommer werde ich fertig sein.

SPORT1: Kribbelt es bei Ihnen schon vor dem Spiel Ihrer Portugiesen gegen Deutschland am Samstag? (Ergebnisse und Spielplan der EM)

Almeida: "Es wird ein großes Spiel"

Almeida: Nein, es kribbelt nicht wirklich, es wird aber natürlich ein großes Spiel, auf das man sich freuen darf. Für diesen Moment leben Fußballer, um so ein Spiel spielen zu dürfen. Ich bin sehr entspannt vor dieser Begegnung. Aber die Vorfreude ist da, klar.

SPORT1: Wie werden Sie das Spiel verfolgen?

Almeida: Ich werde es ganz entspannt zu Hause mit meiner Familie schauen. Ich weiß noch nicht, ob ich das Trikot von meiner Nationalmannschaft tragen werde. Ich weiß nicht mal, ob ich zu Hause noch ein paar Trikots rumliegen habe. Wenn ich eines finde, trage ich natürlich das portugiesische Trikot. Das ist doch Ehrensache. (Tabellen der EM)

SPORT1: Wie sehen Sie die Ausgangslage vor diesem Duell? Ist Portugal dieses Mal sogar favorisiert?

"Wie ein Finale"

Almeida: Ich sehe gute Chancen, dass Portugal gegen die Deutschen gewinnen wird. Sie haben zwar das erste Spiel gegen Ungarn klar gewonnen, brauchen aber genauso die drei Punkte. Es ist bereits wie ein Finale gegen Deutschland. So fühlt es sich gerade an. Es ist sehr wichtig für Portugal, dieses Spiel zu gewinnen und damit die Hoffnungen im Land steigen lässt, diese EM zum zweiten Mal hintereinander zu gewinnen. Die Chancen stehen in diesem Spiel 50:50. Beide Teams sind sehr gut und haben fantastische Spieler. Dass Portugal zwingend der Favorit ist, kommt mir nur schwer über die Lippen. Es ist wirklich schwer.

SPORT1: Wie gefährlich ist die deutsche Elf, weil sie fast schon gewinnen muss?

"Deutschland ist immer gefährlich"

Almeida: Deutschland ist immer gefährlich. Es ist die Nationalmannschaft und in der Vergangenheit haben sie die EM und die WM gewonnen. Es kommt darauf an, ob sie gewinnen müssen oder nicht. Und dieses Mal müssen sie ja fast schon siegen, sonst wird es düster für die Deutschen. Sie sind eine der besten Mannschaften in Europa und es ist sehr wichtig, dass man sich das immer wieder verinnerlicht. Portugal weiß das natürlich und wird vorsichtig sein.

SPORT1: Wie stark sehen Sie Portugal? Das erste Spiel war mit 3:0 gegen Ungarn eine deutliche Ansage.

Almeida: Portugal ist sehr stark und sie haben das erste Spiel mit einer Souveränität gewonnen, die wir lieben. Sie werden darauf achten, gleich zu Beginn der Partie druckvoll und selbstbewusst zu spielen. Es ist wichtig die Zweikämpfe gleich am Anfang zu gewinnen und das Speil geordnet aufzubauen. Psychologisch und mental müssen sie sehr stark sein. Das ist sehr wichtig für die Spieler.

SPORT1: Ist Portugal am Samstag auch mental in einer besseren Lage?

"Portugal ist mental stärker"

Almeida: Ja, mentale Stärke ist das Wichtigste in diesem Spiel. Und Portugal ist mental stärker. Es ist nicht nur die körperliche Fitness. Portugal hat diese mentale Stärke und ist da auf einem hohen Level unterwegs. In allen Bereichen: Körperlich, physisch und mental. Das sind wichtige Voraussetzungen, um diese EM zu gewinnen.

SPORT1: Was ist ansonsten die Stärke von Portugal 2021?

Almeida: Die Stärke von Portugal ist das Team. Ich glaube absolut an die Mannschaft. Sie haben die besten Spieler der Welt in ihren Reihen. So ist es ein wirklich starkes und homogenes Team.

SPORT1: Wird dieses Team nicht zu sehr auf Cristiano Ronaldo reduziert?

Almeida: "Glaube nicht an ein Versagen der deutschen Mannschaft"

Almeida: Natürlich ist es nicht nur Cristiano, obwohl er der beste Spieler der Welt ist. Die Menschen sagen das auch immer über Portugal. Ich sage, ich habe ihn lieber in meinem Team als im gegnerischen Team.

SPORT1: Wie stark sehen Sie die Deutschen? Ein Vorrunden-Aus wäre eine Katastrophe. Wie sehen Sie es?

Almeida: Ich glaube nicht an ein Versagen der deutschen Mannschaft. Sie haben heute ein ganz anderes Team als noch 2018 und müssen eine neue Mannschaft mit einem neuen Spirit formen. Das passiert in allen Nationalmannschaften, die neu starten müssen. Die Deutschen hatten immer starke Fußballer in ihren Aufgeboten. Joachim Löw musste ein neues Selbstverständnis hinkriegen und eine neue Routine innerhalb des Teams erarbeiten mit neuen Spielern. Das dauert ein wenig und steht nicht für ein Versagen. Das würde den Deutschen nicht gerecht werden.