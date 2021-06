Wehrle: Corona-Minus von 66 Millionen Euro beim 1. FC Köln

Podolski stellt Dinge bei Twitter klar

Podolski (36), der nach Ende seines Engagements bei Antalyaspor wohl noch zwei Jahre spielen will, reagierte bei Twitter: "Während der Mitgliederversammlung des FC wurde erklärt, dass ich a.) in der kommenden Saison nicht zum FC zurückkehren werde, aber man b.) mit mir in einem guten Dialog sei. a.) kann ich bestätigen, b.) nicht. Der Vorstand des 1. FC Köln steht und stand mit mir nicht in Kontakt."