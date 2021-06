Schwimm-Olympiasiegerin Manuel verpasst erstes Tokio-Ticket

Schwimm-Olympiasiegerin Simone Manuel hat bei den US-Trials im ersten Versuch die Qualifikation für die Sommerspiele in Tokio verpasst.

Schwimm-Olympiasiegerin Simone Manuel hat bei den US-Trials in Omaha/Nebraska im ersten Versuch die Qualifikation für die Sommerspiele in Tokio verpasst. Über 100 m Freistil erreichte sie im Halbfinale nur die neuntbeste Zeit, zwei Hundertstelsekunden fehlten der 24-Jährigen zur Endlaufteilnahme. Sie schlug nach 54,17 Sekunden an, mehr als zwei Sekunden über ihrer Bestzeit (52,04).