Premiere für die ELF: "Von Anfang an die europäische Spitzenliga"

Commissioner Patrick Esume (47) blickt ohne jeden Zweifel auf den Start der neuen European League of Football (ELF). "Diese Liga wird von Anfang an die europäische Spitzenliga sein, nicht nur medial, sondern auch sportlich", sagte der Hamburger vor dem Auftaktwochenende.

Am Samstag beginnt die erste Saison, acht Mannschaften - davon sechs aus Deutschland - kämpfen um den Titel, der am 26. September in Düsseldorf vergeben wird. "Jedes einzelne Team tritt an, um Meister zu werden. Wer mein Favorit ist? Keine Ahnung", sagte Esume, bislang vor allem bekannt als Experte von den Übertragungen der Spiele aus der US-Profiliga NFL bei ProSieben MAXX.