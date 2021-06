Alles auf Anfang: Bundesliga-Absteiger Bremen startet am Samstag

Anfang und Bremen starten am Samstag in die Saisonvorbereitung © AFP/POOL/SID/CARMEN JASPERSEN

Exakt vier Wochen nach dem zweiten Bundesliga-Abstieg der Vereinsgeschichte startet Werder Bremen am Samstag in seine erste Zweitliga-Saison seit 41 Jahren. Der neue Cheftrainer Markus Anfang wird am Osterdeich mehr als 30 Profis begrüßen.