EM 2021: Cristiano Ronaldo wird von der Stadion-Security zurückgepfiffen

Ginter: So bereite ich mich auf Ronaldo vor

CR7 und das portugiesische Mannschaftspersonal bewegten sich im geschützten Sicherheitsbereich der Münchner Allianz Arena, in der es am Samstag gegen Deutschland gehen wird. Soweit so gut. (EM 2021: Portugal gegen Deutschland, 18 Uhr im SPORT1-LIVETICKER)