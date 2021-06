Nach Ronaldo-Aktion: Harry Kane und Gareth Southgate über Cola-Gate

Das Duo stellte sich vor dem wichtigen zweiten Gruppenspiel der Three Lions gegen Schottland den Fragen der Journalisten. The Battle of Britain, ein Duell das zum 115. Mal ausgetragen wird - kein Spiel gab es auf Länderspiel-Ebene häufiger. Fußball-Rivalität pur also. (EM 2021: England - Schottland, 21 Uhr im LIVETICKER)