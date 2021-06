All in: SPORT1 präsentiert Poker-Akademie von Jan Heitmann

Anzeige

Jan Heitmann ist Deutschlands profiliertester Poker-Experte © SPORT1

Die "SPORT1 Akademie - Poker" mit Deutschlands bekanntestem Poker-Experten: Jan Heitmann erklärt das faszinierende Kartenspiel in seinen Tutorials.

Nach der erfolgreichen Premiere mit der "SPORT1 Akademie - Darts" im Vorjahr geht heute ein neues E-Learning-Angebot an den Start: Die "SPORT1 Akademie - Poker" mit Deutschlands bekanntestem Poker-Experten Jan Heitmann ist ab sofort auf der neu gelaunchten Akademie-Plattform akademie.sport1.de abrufbar.

Der hochwertige Online-Poker-Kurs hat einen Gesamtumfang von 8,5 Stunden Videomaterial und beleuchtet in 30 Kapiteln ausführlich alle Aspekte des populären und faszinierenden Spiels. Anschaulich und unterhaltsam präsentiert Profi Jan Heitmann, der über 20 Jahre Poker-Erfahrung verfügt, verschiedenste Poker-Themen: von den Grundlagen über Mathematik, Strategie und Psychologie bis hin zum perfekten Bluff.

Daher richtet sich das Angebot nicht nur an Anfänger, sondern auch an ambitionierte Hobbyspieler, die ihre Fähigkeiten auf ein neues Level heben wollen. Das Versprechen von Heitmann an die Kurs-Teilnehmer: "Ich zeige Dir, was es braucht, um am Poker-Tisch zu gewinnen!"

Tutorials und Bonus-Material für reduzierten Aktionspreis

Für den reduzierten Aktionspreis zum Start von 79,- Euro (statt regulär 99,- Euro) erwartet die Teilnehmer neben den umfangreichen Tutorial-Videos und weiterem Bonus-Material auch exklusiver Content zum Download wie ein ausführliches Workbook zum Nachschlagen und Vertiefen, an dem unter anderem Poker-Kommentator Michael Körner mitgearbeitet hat, sowie ein signiertes Teilnahmezertifikat von Jan Heitmann nach Kurs-Abschluss.

Die neue "SPORT1 Akademie - Poker" wurde von der Constantin Film & Entertainment AG (CoFE) entwickelt und gemeinsam mit der Sport1 GmbH realisiert - beide Unternehmen gehören zur Highlight-Gruppe.

Profi Jan Heitmann gibt wertvolles Wissen aus 20 Jahren Poker-Erfahrung weiter Jan Heitmann spielt seit 2003 professionell Poker und konnte sich bei diversen Live-Turnieren bereits rund eine Million US-Dollar Preisgeld erspielen. Auch nach dieser langen Zeit ist der Profi immer noch vom Spiel fasziniert: "Ganz ehrlich: Poker ist das geilste Spiel der Welt. Es ist eine fantastische Mischung aus Kunst und Wissenschaft. Der wahre Charakter eines Menschen zeigt sich in wenigen Minuten am Poker-Tisch", schwärmt der 44-Jährige.

Jan Heitmann will den Leuten zeigt, wie man am Poker-Tisch besteht

Ob London, Las Vegas oder Monte-Carlo: Heitmann saß bereits an den bedeutendsten Poker-Tischen dieser Welt und gilt als Aushängeschild für Poker in Deutschland. Nun freut er sich darauf, sein geballtes Wissen für Neueinsteiger und interessierte Pokerspieler in der "SPORT1 Akademie - Poker" preiszugeben: "Dieser Kurs ist für jeden, der sich denkt: Poker sieht spannend aus, das möchte ich lernen. Für alle, die Poker spielen und mehr über das Spiel und die Konzepte erfahren wollen. Für jeden, der sein Poker auf das nächste Level heben, die Strategie und die Skills der Profis verstehen und anwenden möchte."

Mit Strategie zur richtigen Entscheidung

Von den Grundlagen bis zum perfekten Bluff: "SPORT1 Akademie - Poker" beinhaltet 30 Tutorial-Videos sowie weiteres Bonus-Material und exklusiven Content zum Download In insgesamt 30 Videos in HD-Qualität mit einem Gesamt-Umfang von 8,5 Stunden bekommen die Teilnehmer spannende und exklusive Einblicke in die Welt des Pokers.

Dabei beinhaltet die "SPORT1 Akademie - Poker" alle wichtigen Aspekte, um in jeder Poker-Runde als Sieger vom Tisch zu gehen. Neben den Grundlagen der mit Abstand populärsten Spielvariante "Texas Hold'em" werden die wichtigsten strategischen und mathematischen Konzepte erlernt, um später die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Außerdem geht Jan Heitmann unter anderem ausführlich auf die Poker-Psychologie ein, erläutert die Bedeutung des Bluffens und gibt wichtige Tipps für die optimale Turniervorbereitung an die Hand. Im zusätzlichen Bonus-Material geht Heitmann unter anderem auf weitere Spielvarianten ein, berichtet von seinen Begegnungen mit Prominenten am Tisch und erinnert sich an seine spannendsten Hände, die er niemals vergisst.

Pokern lernen, Poker verfolgen - live bei SPORT1

Darüber hinaus steht ein ausführliches Workbook zum Nachschlagen und Vertiefen als Download bereit, an dem unter anderem der deutsche Poker-Kommentator Michael Körner mitgearbeitet hat, genauso wie ein unterschriebenes Teilnahme-Zertifikat von Jan Heitmann zum Abschluss des Online-Poker-Kurses.

Der Zugang zum exklusiven Membership-Bereich der neuen "SPORT1 Akademie - Poker" ist unter akademie.sport1.de zunächst zum reduzierten Startpreis-Special von 79,- Euro (regulär 99,- Euro) erhältlich.

Rückblick auf die WSOP 2020 ab Sonntag wöchentlich auf SPORT1 im Free-TV Den passenden Anschauungsunterricht zur neuen "SPORT1 Akademie - Poker" liefert SPORT1 auch im Free-TV: Ab dem kommenden Sonntag wird wöchentlich zur Primetime ab 20:45 Uhr eine einstündige Highlight-Zusammenfassung der der World Series of Poker (WSOP) 2020 gezeigt. Traditionell sind bei der WSOP zahlreiche große Namen der internationalen Poker-Szene vertreten.