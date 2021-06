Ex-Juve-Präsident Boniperti gestorben

Der ehemalige Stürmerstar von Juventus Turin und Ehrenpräsident des Rekordmeisters, Giampiero Boniperti, ist in der Nacht zum Freitag in Turin gestorben. Der 92-Jährige erlag einem Herzversagen, wie seine Familie am Freitag mitteilte. Boniperti, der am 4. Juli 93 Jahre alt geworden wäre, ist eine Symbolfigur des Klubs, für den er sowohl als Spieler als auch als Funktionär aktiv war.