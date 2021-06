Inter: Christian Eriksen darf wohl nicht mehr in der Serie A spielen

Am Donnerstag wurde der Star nach seinem Kollaps bei der Europameisterschaft gegen Finnland am Herzen operiert. Eriksen wurde ein Defibrillator eingesetzt, der bei möglichen neuen Aussetzern den Herzschlag wieder ankurbeln soll.

Eriksen mit Spielverbot in Italien?

Eriksen verlässt Krankenhaus am Freitag

Der Däne macht im Krankenhaus in Kopenhagen seit vergangenen Samstag große Fortschritte und ist bereits wieder in einem guten Zustand. Der Star hatte sich per Foto aus dem Krankenhaus gezeigt und unter anderem nach dem 1:2 gegen Belgien im zweiten Gruppenspiel bei seinen Mitspielern gemeldet. Er verlässt das Hospital am Freitag.